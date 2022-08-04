Лесбийская драма про вампиров «Первая жертва» закрыта на первом сезоне

Совершенно непонятно, чем мог не устроить Netflix проект, выполнявший сразу несколько повесточных пунктов. Однако же мистическая драма «Первая жертва» о любви белой вампирши и чернокожей охотницы на вампиров закрыт после первого же сезона. Причина, к слову, банальная — закулисные источники сообщили, что сериал попросту не добился должного внимания аудитории.

Вышедший в июне первый сезон рассказывал о юной вампирше Джульетт (Сара Кэтрин Хук), готовящейся пройти посвящение и стать полноправным членом влиятельной вампирской семьи. Её выбор падает на недавно переехавшую в их город Каллиопу (Имани Льюис), которая оказывается потомственной охотницей на вампиров. Но вместо вражды между героинями вспыхивает страсть.

В основу сериала лёг рассказ Виктории Шваб, выступившей создателем, сценаристом и исполнительным продюсером проекта совместно с актрисой Эммой Робертс («Королевы крика»).