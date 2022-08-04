Дональд Гловер готов прощаться в трейлере финального сезона «Атланты»

Творческая команда музыкальной драмеди «Атланта» слишком долго и по разным причинам просидела в производственном хиатусе и нынче навёрстывает упущенное — авторский проект многостаночника Дональда Гловера уверенно движется к своему финалу. Кабельный канал FX выкатил полноценный трейлер заключительного сезона, который успевает показать в этом году (при том, что третий презентовал весной).

Последние десять эпизодов сериала начнут выходить 15 сентября.

Видеоролик не слишком-то информативный, скорее передаёт атмосферу и настроение, но из него как минимум можно понять, что центральные персонажи, завершив свой европейский тур, вернулись на родину, в Атланту. Главным героям предстоит ответить на важный вопрос: то ли город так сильно изменился за время их отсутствия, то ли они сами.