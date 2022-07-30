Адские семейные проблемы в трейлере мультсериала «Маленький демон» от автора «Рика и Морти»

Полноценным трейлером обзавёлся мультсериал «Маленький демон» новое детище породившего «Сообщество» и «Рика и Морти» Дэна Хармона. Анонсировали его ещё весной 2020 года, но теперь сериал почти готов к премьере на FX и Hulu — его начнут показывать уже 25 августа.

Главной героиней «Маленького демона» станет Крисси — 13-летняя девочка, неожиданно выясняющая интересный факт о своём отце: тот был и остаётся натуральным таким правителем преисподней. Сатана очень хочет активно участвовать в жизни и воспитании дочери, так что матери приходится нехило так раскачаться, чтобы в случае чего отбиваться от излишне назойливых демонов. Ну а Крисси остаётся безуспешно искать баланс между двумя родителями и двумя реальностями.

Роль Крисси исполнила Люси ДеВито — дочь небезызвестного Дэнни ДеВито. Поистине прекрасный выбор, ведь на роль Сатаны Хармон взял самого Дэнни. Ну а голос его бывшей подарила бесконечно харизматичная Обри Плаза.