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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Неразборчивый Том Харди и сложные «Острые козырьки» — результаты нового опроса могут вас удивить

Источник: Im Global / Shoebox Films

Новый опрос представил актёров, речь которых кажется зрителям наименее разборчивой. Список возглавил Том Харди, а прямо за ним идут София Вергара, Арнольд Шварценеггер, Шон Коннери, Джонни Депп, Джеки Чан, Оззи Осборн и Бенедикт Камбербэтч.

Что касается телешоу, самым трудным для понимания зрители сочли сериал «Острые козырьки». За ними в списке «Девочки из Дерри», «Игра престолов», «Чужестранка» и «Аббатство Даунтон».

Опрос отслеживал использование субтитров среди американских кино- и телезрителей: его создатели расспросили 1200 человек, узнали, что среди них 50% используют субтитры большую часть времени и провозгласили сие явление новой тенденцией.

Дальше опрашивал исключительно любителей сабов, и помимо очевидной причины их использования (слабослышащие или неслышащие люди), 72% опрошенных сказали, что включают их из-за сложностей со звуком, а 61% — потому что не разбирают акцент актёров. В меньшинстве остались любители смотреть видео в тишине и те, кто пытается выучить новый язык. В конце создатели опроса пришли к гениальнейшему выводу: скорее всего, молодое поколение просто смотрит видео с субтитрами с телефона в общественных местах.

Комментарии (8)

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