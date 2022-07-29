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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Клонировать Кристен Риттер: звезда «Джессики Джонс» сыграет в продолжении фантастики «Тёмное дитя»

Источник: 20th Century Fox Television

Махнулись не глядя: Татьяна Маслани, в полной мере раскрывшая все свои таланты в сериале «Тёмное дитя», совсем скоро будет супергеройствовать в «Женщине-Халке», тогда как Джессика Джонс Кристен Риттер заменит её в мире клонов. Не так давно анонсированное продолжение «Тёмное дитя: Отголоски» определилось с исполнительницей главной роли, и такому выбору остаётся только аплодировать.

Сериал, действие которого развернётся в том же мире в ближайшем будущем, исследует научное манипулирование человеческим существованием и расскажет о группе женщин, которые пытаются разгадать тайну своей личности. Известно, что Риттер сыграет Люси — девушку с невообразимой историей происхождения, которая пытается найти своё место в мире.

Сценарист и шоураннер проекта — Анна Фишко («Бойтесь ходячих мертвецов», «Колония»). Создатель «Тёмного дитя» Джон Фоусет также в деле — в качестве режиссёра и исполнительного продюсера.

Премьера на кабельном канале AMC намечена на следующий год.

Комментарии (3)

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