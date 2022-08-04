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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Первого трансвестита Marvel представят в сериале «Железное сердце»

Источник: Netflix

Будущее киновселенной Marvel в надёжных руках — к актёрскому составу сериала «Железное сердце» только что присоединился Шей Кулей, дрэг-квин, музыкант и, понятное дело, актёр. Детали его роли пока не раскрываются, но можно не сомневаться в том, что она будет запоминающейся.

«Железное сердце» — многосерийный проект об идейной наследнице Тони старка Рири Уильямс, сыграет которую Доминик Торн. Впервые девушка появится в «Чёрной пантере: Ваканде навеки», которая выйдет 11 ноября, а уже через год вернётся в собственном сериале.

Компанию Торн и Кулей на экране составят Олден Эренрайк, Мэнни Монтана, Энтони Рамос, Лирик Росс и Харпер Энтони. Режиссируют Сэм Бэйли и Анджела Барнс («Мифический квест») по сценарию Чинаки Ходж («Сквозь снег»).

Комментарии (10)

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