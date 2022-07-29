Феечки грядут — второй сезон фэнтези «Судьба: Сага Винкс» объявил дату выхода (видео)

Итак, феечки вновь нагрянут на потоковый сервис Netflix этой осенью. Закулисное видео анонсирует дату выхода второго сезона «Судьбы: Саги Винкс» — 16 сентября. Новые герои, новые злодеи, новые локации в Ирландии, и все страшно довольны результатом съёмок.

В продолжение взрослого сериала по мотивом детского мультфильма вошли восемь эпизодов. Автор знаменитого первоисточника «Клуб Винкс» Иджинио Страффи участвует в создании проекта.

Сериал Брайана Янга («Дневники вампира») рассказывает о феях, подружившихся в магической школе Алфея, где они учатся управлять своими способностями, переживают первые влюблённости, воюют с врагам и смертельно опасными монстрами.

Титульных персонажей играют Эбигейл Коуэн (Блум), Ханна Ван Дер Вестхайзен (Стелла), Прешес Мустафа (Аиша), Элиот Солт (Терра), Элиша Эпплбаум (Муза) и Паулину Чавес (Флора). Только вместе они сильны.