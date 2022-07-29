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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Шестой сезон «Рика и Морти» обзавёлся датой премьеры

Источник: Adult Swim

Анимационная комедия «Рик и Морти» от Adult Swim обзавёлся обзавелась датой выхода шестого сезона — новые серии начнут выходить 4 сентября. Авторы грозятся, что неугомонного безумного учёного и его незадачливого внука в новых эпизодах ждут «Моча! Семья! Интрига! Куча динозавров! Больше мочи!» Заинтригованы? Но это ещё не всё — создатели подливают сычуаньского соуса в огонь:

Трудно переоценить влияние «Рика и Морти». Это больше, чем просто популярный сериал, это действительно глобальное явление. По мере того, как мы готовимся к запуску нового сезона, который скоро станет культовым, мы предоставим фанатам уникальный способ стать частью веселья, поэтому следите за новостями.

Майкл Оувелин, президент Adult Swim и Cartoon Network

И кадр из грядущего сезона для затравки:

Кадры из сериала «Рик и Морти»

«Рик и Морти» — комедийный научно-фантастический анимационный сериал для взрослых, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном («Сообщество»), который выходит с 2013 года. С 2018 года телеканал подписал авторов на создание 70 эпизодов, что равно семи сезонам по десять серий — два из них уже вышло, следовательно, зрители могут рассчитывать ещё на пять.

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