Геймерша, фикрайтерша и первый MCU-мутант — «Marvel Studios: Общий сбор» обзавёлся выпуском о съёмках «Мисс Марвел»

Режиссёры «Мисс Марвел» переживают трудные DC-времена, но от другой крупной киновселенной для них есть хорошие новости — вышла новая серия «Marvel Studios: Общий сбор» о создании их шедевра. О том, что Кевин Файги добавил камео Капитана Марвел без ведома режиссёров, на фоне свежих событий им можно уже не вспоминать.

По случаю выхода нового выпуска и чтобы напомнить всем о существовании сериала, Marvel опубликовала короткий тизер.

Ранее фандом студии неоднозначно отнёсся к тому, что Камалу Хан сделали первым мутантом в MCU, а режиссёры проекта нарадоваться не могли на то, как круто идут их дела в DC. Бедняги, конечно.