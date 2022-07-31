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Морфей и его спутники на свежих промо «Песочного человека»

Рекламная программа громкой стриминговой премьеры продолжается. Профильный журнал IGN опубликовал эксклюзивные промо-материалы к мистическому фэнтези «Песочный человек» Нила Геймана. Зрителям предлагают полюбоваться обложкой свежего выпуска и кадрами из первого сезона.

Промо-арт сериала «Песочный человек» Промо-арт сериала «Песочный человек»

На снимках — Морфей, титульный персонаж экранизации графического романа Геймана в исполнении Тома Старриджа, а также Смерть (Кирби Хоуэлл Баптист) и Люцифер (Гвендолин Кристи).

Кадры из сериала «Песочный человек» Кадры из сериала «Песочный человек»

Многосерийным проектом, чья премьера состоится на видеосервисе Netflix 5 августа, вместе с автором первоисточника заведуют Дэвид С. Гойер («Основание») и Аллан Хейнберг («Чудо-женщина»).

Теги
ГалереяПесочный человек
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Источник фотографий: Depositphotos

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