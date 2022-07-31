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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Шоураннер «Женщины-Халка» рассказала об отношениях Марка Руффало и Татьяны Маслани на съёмках

Источник: Disney+

Шоураннер «Женщины-Халка» Джессика Гао, как и водится перед премьерой, рассказала о величайшей химии всех времён между персонажами Татьяны Маслани и Марка Руффало. Никогда такого не было, и вот опять.

Проект отличается тем, что у Татьяны и Марка была замечательная химия на съёмочной площадке. Они мгновенно сошлись. Когда видишь их вместе, думаешь: «О, они родственники, определённо родственники. Выросли вместе, были на всех семейных праздниках и знают болевые точки, секреты и старые прозвища друг друга». Это забавно. Не могу дождаться, когда люди увидят динамику между ними.

 
Джессика Гао

А до неё в этом же уверял Марк Руффало, передавая эстафету новому персонажу киновселенной.

Премьеры пока не случилось, но судя по первым отзывам на трейлер, зрителей очень разочаровывает, что Халк стал менее грозным и во всём уступает Женщине-Халку, что нелогично, ведь на то, чтобы самосовершенствоваться, у него были годы, а героиня только в начале пути. Впрочем, на что они рассчитывали в сольнике Женщины-Халка?

Что касается другой сильной стороны сериала — юмора, на который создатели сделали ставку, то недавно Татьяна Маслани рассказала, что создатели явно отталкивались от знаменитого проекта Фиби Уоллер-Бридж «Дрянь». Отсюда пробивание четвёртой стены, самоирония и всё такое — только без удушающего чувства вины и ненависти к себе. Сами понимаете, Disney всё-таки.

Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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