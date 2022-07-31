На все времена. Мисс Минутка вернётся во втором сезоне «Локи»

Тара Стронг, озвучивающая самого очаровательного персонажа сериала «Локи», Мисс Минутку, подтвердила, что вернётся во втором сезоне, но пока ещё не приступала к записи своих реплик.

Я пока не начинала работу, но — спойлер — она будет в сериале. Я точно знаю. Тара Стронг

Что касается новых персонажей, во втором сезоне одного из заключённых TVA играет Рафаэль Касаль. Фанаты думают, что ему досталась роль Заниака.

Съёмки продолжения сериала стартовали не так давно, в одной из локаций Локи и Мобиус появляются не в формах заключённого и аналитика TVA, а в строгих костюмах, там же на афише замечен один из Вечных Кинго, а на другой локации появилась Сильвия в форме работника «Макдональдса» 70-х.