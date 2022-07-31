На все времена. Мисс Минутка вернётся во втором сезоне «Локи»

Тара Стронг, озвучивающая самого очаровательного персонажа сериала «Локи», Мисс Минутку, подтвердила, что вернётся во втором сезоне, но пока ещё не приступала к записи своих реплик.
Я пока не начинала работу, но — спойлер — она будет в сериале. Я точно знаю.
Что касается новых персонажей, во втором сезоне одного из заключённых TVA играет Рафаэль Касаль. Фанаты думают, что ему досталась роль Заниака.
Съёмки продолжения сериала стартовали не так давно, в одной из локаций Локи и Мобиус появляются не в формах заключённого и аналитика TVA, а в строгих костюмах, там же на афише замечен один из Вечных Кинго, а на другой локации появилась Сильвия в форме работника «Макдональдса» 70-х.
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