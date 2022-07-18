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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Злодей Заниак? Ко второму сезону «Локи» присоединился Рафаэль Касаль

Источник: Marvel

Со времён старта второго сезона «Локи» поклонники шоу сутками дежурят на съёмочных локациях, собирая сериал по кусочкам. Так мир узнал, что бог обмана избавился от куртки с унизительной надписью VARIANT, Мобиус вывел Локи в люди, а Сильвия работает в «Макдональдсе» 70-х. Ну и что в проекте засветился один из Вечных — Кинго в исполнении Кумэйла Нанджиани, правда, лишь на афише. Болливудская звезда как-никак.

Но это не все результаты фотоохоты. Второй сезон своим появлением нацелен усилить Рафаэль Касаль («Слепые пятна»). В сериале он играет одного из Вариантов, и на нём форма заключенного TVA — что, впрочем, не мешает герою свободно тусоваться в 70-х вместе с персонажами Тома Хиддлстона и Оуэна Уилсона.

Представители Marvel не уточняют, что за роль досталась актёру. Фандом подозревает, что Заниака, известного как Брэд Вулф. Правда, скорее, малоизвестного — в комиксах он появляется где-то раз десять как серийный убийца красивых девушек. В его персонаже есть даже претензия на некую глубину: Брэд Вулф стал женоненавистником из-за жестокого обращения своей матери.

Изначально Заниак — сущность, которая вызывает у носителя непреодолимую жажду крови и желание убивать женщин. Его история берёт начало в XIX веке, а Вулф просто актёр, в которого Заниак вселился на съёмках фильма-слэшера. Он стал современным воплощением, а одним из начальных был Джек-потрошитель. Ну а имя создатели персонажа, очевидно, адаптировали от другого серийного убийцы, Зодиака.

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