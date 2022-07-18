Злодей Заниак? Ко второму сезону «Локи» присоединился Рафаэль Касаль

Со времён старта второго сезона «Локи» поклонники шоу сутками дежурят на съёмочных локациях, собирая сериал по кусочкам. Так мир узнал, что бог обмана избавился от куртки с унизительной надписью VARIANT, Мобиус вывел Локи в люди, а Сильвия работает в «Макдональдсе» 70-х. Ну и что в проекте засветился один из Вечных — Кинго в исполнении Кумэйла Нанджиани, правда, лишь на афише. Болливудская звезда как-никак.

Но это не все результаты фотоохоты. Второй сезон своим появлением нацелен усилить Рафаэль Касаль («Слепые пятна»). В сериале он играет одного из Вариантов, и на нём форма заключенного TVA — что, впрочем, не мешает герою свободно тусоваться в 70-х вместе с персонажами Тома Хиддлстона и Оуэна Уилсона.

Представители Marvel не уточняют, что за роль досталась актёру. Фандом подозревает, что Заниака, известного как Брэд Вулф. Правда, скорее, малоизвестного — в комиксах он появляется где-то раз десять как серийный убийца красивых девушек. В его персонаже есть даже претензия на некую глубину: Брэд Вулф стал женоненавистником из-за жестокого обращения своей матери.

Изначально Заниак — сущность, которая вызывает у носителя непреодолимую жажду крови и желание убивать женщин. Его история берёт начало в XIX веке, а Вулф просто актёр, в которого Заниак вселился на съёмках фильма-слэшера. Он стал современным воплощением, а одним из начальных был Джек-потрошитель. Ну а имя создатели персонажа, очевидно, адаптировали от другого серийного убийцы, Зодиака.