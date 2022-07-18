Отвал всего! Первые подробности спин-оффа «Пацанов» с рейтингом R о колледже для супергероев

Вселенная «Пацанов» всё разрастается и разрастается — после мультсериала «Осатанелые» следующий на очереди спин-офф о колледже для суперов. Как у Людей Икс, только, разумеется, с поправкой на стилистику оригинального шоу.

Создатели, наконец, выкатили название будущего сериала — Gen V. На официальной странице «Пацанов» в Instagram каст сериала уже тизерит:

Это шоу — настоящие американские горки. В нём будут кровь, кишки и всё такое. Лиззи Бродвей

Это отвал всего. Вам понравится. Чэнс Пердомо

Коротко и ясно.

Помимо этих ребят, в сериале будут играть Патрик Шварценеггер, Шелли Конн, Шон Патрик Томас, Мэдди Филлипс, Джаз Синклер, Александра Кастильо, Марко Пигосси и Лондон Тор.

Дата релиза Gen V пока неизвестна.