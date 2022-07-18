Кукла-убийца возвращается в тизере второго сезона слэшера «Чаки»

Жуткая кукла готова продолжать свои кровавые похождения. Кабельный канал Syfy опубликовал тизер второго сезона многосерийного слэшера «Чаки», заодно объявив точную дату возвращения сериала на экраны. Свежие эпизоды начнут выходить 5 октября.

Во втором сезоне Чаки (Брэд Дуриф) сталкивается со своими врагами, давними союзниками и новой жертвой, сея страх и хаос, куда бы ни отправился. После провала его жестоких планов в первом сезоне Чаки собирается отомстить тем, кто ответственен за провал, — выжившим подросткам Джейку (Закари Артур), Девону (Бьоргвин Арнарсон) и Лекси (Аливия Элин Линд), а также своей бывшей Тиффани (Дженнифер Тилли), которую теперь считает своим заклятым врагом.

И постер второго сезона: