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Бивис и Баттхед вернулись! Первый трейлер продолжения культового мультсериала

Они вернулись! «Бивис и Баттхед» уделают телевидение, снова. Культовый анимационный сериал для взрослых отправляется на стриминг с новыми эпизодами и будет доступен для просмотра на Paramount+ уже 4 августа. А пока довольствуемся трейлером:

У руля по-прежнему Майк Джадж («Кремниевая долина»), который отвечает за сценарий, продюсирует сериал и озвучивает обоих персонажей. Чуть раньше вышел полнометражный фильм «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную» (Beavis and Butt-Head Do the Universe) при его же участии. В общем, год выдался поистине знаковым.

Теги
ВидеоБивис и Баттхед
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Источник фотографий: Depositphotos

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