Петров, Козловский и зомби-апокалипсис Бекмамбетова. Фестиваль сериалов «Пилот» представил российские новинки

В эти выходные город невест ненадолго стал городом пилотов. В Иванове проходит четвёртый российский фестиваль сериалов «Пилот».

На церемонии открытия в пятницу, 15 июля, собралась вся элита российского многосерийного бизнеса. Директор медиахолдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, актриса и продюсер фестиваля Светлана Дрыга, программный директор фестиваля кинокритик Егор Москвитин и другие хорошо известные вам актёры, сценаристы, режиссёры и продюсеры индустрии. Местом для профессионального общения экспертов, как назвала фестиваль Дрыга, стал кинотеатр «Лодзь».

Президент «Пилота», кинорежиссёр, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский по видеосвязи презентовал на открытии первый эпизод своего сериала «Надвое». Главные роли в проекте исполнили Данила Козловский и Александр Петров. «Это история о романтических приключениях москвичей на питерских поребриках».

Актёр Максим Лагашкин представил программу фестиваля, в которую вошёл 21 премьерный проект и 5 эпизодов из внеконкурсной программы. Нынешний фестиваль отличился обилием комедий и мистических историй.

Например, «22:22» Эраджа Нидоева — «День сурка» по-московски, или «Горемыки» Никиты Тамарова — кукольная анимационная сатира с элементом инопланетного вторжения. Если ждёте «Под покровом ночи» Шона Хингтона, тот самый скринлайф-сериал Тимура Бекмамбетова о зомби-апокалипсисе на экране телефона, то вот вам парочка кадров:

В воскресенье гостей фестиваля порадовали пилотом комедии «Цыцгендер» с Кристиной Кучеренко про фемактивистку Дашу из провинциального городка, трагикомедии об искусственном оплодотворении «Морозко» с Аглаей Тарасовой, хулиганской фэнтези-комедии об охотниках за нечистью «Город бесов» и драмеди «Трансформеры» с Артуром Бесчастным о полицейском, который внедряется в травести-шоу.

Лучшие проекты вечером воскресенья назовёт жюри фестиваля: председатель — продюсер, сценарист, гендиректор кинокомпании MIRFILM Рафаел Минасбекян, режиссёр и сценарист Алёна Званцова, сценарист и продюсер Андрей Золотарев, эксперт телерынка и гендиректор компании «Экспоконтент» Александра Модестова и блогер-журналист Ксения Болецкая.

Они выберут победителей в номинациях «Лучший пилот. Выбор жюри», «Лучший режиссёр», «Лучший продюсер», «Лучший сценарист», «Лучший актёр/актриса» и «Самый ожидаемый сериал». «Лучший пилот. Выбор зрителей» определится зрительским голосованием.