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Кто краше? Первый взгляд на Александра Петрова и Данилу Козловского в новом сериале (фото)

Валерию Тодоровскому удалось фактически немыслимое — режиссёр заманил в свой новый проект для more.tv сразу двух главных светил отечественного кинематографа. И теперь мы можем сами убедиться в том, что это действительно происходит. Опубликованы первые кадры сериала «Надвое» с Александром Петровым и Данилой Козловским.

Кадры из сериала «Надвое» Кадры из сериала «Надвое» Кадры из сериала «Надвое»

По сюжету лучшие друзья в исполнении Петрова и Козловского отправляются из Москвы в Питер в командировку, где знакомятся с двумя девушками — это навсегда изменит их жизни.

Меж тем Козловский рассказал, как им работается вместе, а Петров приоткрыл завесу тайны над тем, как попал в проект.

Когда Валерий Петрович прислал мне сценарий, мы договорились, что я прочитаю хотя бы одну серию из-за нехватки времени. Я сел и не смог оторваться — прочитал весь до конца. Это бомба! Таких сценариев я в принципе не видел ещё.

Александр Петров, счастлив

На площадке потрясающая атмосфера, очень хорошо с Саней работать, с прекрасным, грандиозным Валерием Петровичем и замечательным оператором Сергеем Козловым. Такой сценарий — чистая радость для артистов. Как говорит моя мама, у нас с партнёрами есть уникальная возможность «вышивать» в кадре, не говоря о том, что эта история основана на событиях из жизни миллиардов людей. В общем, профессионально я счастлив.

Данила Козловский, ещё более счастлив
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ГалереяНадвое
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