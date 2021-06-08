Кто краше? Первый взгляд на Александра Петрова и Данилу Козловского в новом сериале (фото)

Валерию Тодоровскому удалось фактически немыслимое — режиссёр заманил в свой новый проект для more.tv сразу двух главных светил отечественного кинематографа. И теперь мы можем сами убедиться в том, что это действительно происходит. Опубликованы первые кадры сериала «Надвое» с Александром Петровым и Данилой Козловским.

По сюжету лучшие друзья в исполнении Петрова и Козловского отправляются из Москвы в Питер в командировку, где знакомятся с двумя девушками — это навсегда изменит их жизни.

Меж тем Козловский рассказал, как им работается вместе, а Петров приоткрыл завесу тайны над тем, как попал в проект.

Когда Валерий Петрович прислал мне сценарий, мы договорились, что я прочитаю хотя бы одну серию из-за нехватки времени. Я сел и не смог оторваться — прочитал весь до конца. Это бомба! Таких сценариев я в принципе не видел ещё. Александр Петров, счастлив