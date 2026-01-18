 
 
СЕРИАЛЫ
506

Сидни Суини на OnlyFans в трейлере третьего сезона «Эйфории»

С козырей зашли! Сэм Левинсон точно знает своё дело и ещё знает, как гарантировать третьему сезону «Эйфории» всеобщее внимание и рекордные просмотры. Достаточно просто завести аккаунт OnlyFans Сидни Суини. А именно там и оказалась её героиня спустя пять лет после окончания школы — согласитесь, весьма логичное развитие событий.

Трейлер ожидаемо побил все рекорды просмотров HBO Max — за первые двое суток зрители насмотрели его 100 млн раз. Посмотрите и вы:

В продолжении вернутся практически все главные действующие лица, включая Зендею, Джейкоба Элорди, Хантер Шафер, Эрика Дэйна, Колмана Доминго, Алексу Деми, Мод Апатоу, Доминика Файка, Марту Келли и Хлою Черри. Покинули сериал Барби Феррейра, Сторм Рид, Остин Абрамс и Джейвон Уолтон.

Среди новичков — Шэрон Стоун, Наташа Лионн, Элай Рот, Даниэль Дедуайлер и Адевале Акиннуойе-Агбадже.

Премьера третьего сезона «Эйфории» намечена на 12 апреля.

