«Эйфория» возвращается c Зендеей и Сидни Суини! Смотрим первый кадр третьего сезона

Несмотря на все слухи о закрытии и бесконечные переносы «Эйфория» по-прежнему жива-здорова, а съёмки третьего сезона идут прямо сейчас. HBO не только поделился радостной (для кого-то) новостью, но и выкатил первый кадр с героиней Зендеи. Что там происходит не понятно, но, судя по лицу, всё очень серьёзно.

Отвечая на волнующий всех вопрос, Сидни Суини вернётся, равно как и все остальные — Джейкоб Элорди, Хантер Шафер, Сторм Рид, Алекса Деми и Эрик Дэйн. Не считая скончавшегося Ангуса Клауда, из проекта выбыла только Барби Ферейра, о чём сама актриса объявила ещё пару лет назад.

О сюжете продолжения пока ничего не известно — ранее шоураннер Сэм Левинсон планировал пятилетний временной скачок и сюжетную арку для героини Зендеи в качестве частного детектива.