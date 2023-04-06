Звезда «Эйфории» рассказала о причинах своего ухода: «Не хочу быть чьей-то толстой подругой»

После второго сезона «Эйфория» лишилась одной из своих крупнейших звёзд — проект покинула Барби Феррейра. Ходили слухи о конфликте с шоураннером Сэмом Левинсоном, но актриса назвала их глупостью. Истинная причина ухода, по её собственным словам, в отсутствии у её персонажа развития, которого она действительно заслуживает:

Думаю, ещё были истории, которые можно было рассказать. Но не уверена, что это вписалось бы в сериал. Я думаю, обе стороны знали, что я хотела быть не просто чьей-то толстой подругой. Я не хотела это играть и, думаю, они тоже этого не хотели.

После четырёх лет работы над самым загадочным и особенным персонажем мне приходится прощаться со слезами на глазах. Я вложила в неё всю заботу и любовь и, надеюсь, вы это почувствовали. Я никогда не видела на ТВ подобного персонажа и не знаю, увижу ли когда-нибудь кого-то столь же специфичного.