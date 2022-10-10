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Только секс, наркотики и голая Лили-Роуз Депп — новый трейлер сериала «Кумир» с The Weeknd и Blackpink

Драма «Кумир» от The Weeknd и создателя «Эйфории» Сэма Левинсона успела наделать шума задолго до премьеры, намеченной на следующий год. И не мудрено: Лили-Роуз Депп в главной роли и при практически полном отсутствии настоящей одежды оказалась так убедительна, что затмила самого Эйбела Маккоонена Теесфайе. Певец, разумеется, не смог с этим смириться, устроил скандал и выгнал предыдущего режиссёра. В общем, изнанка шоу-бизнеса как она есть, о которой, собственно, и снят сериал.

Все непотребства решили вывалить сразу в трейлере, чтобы ни у кого не возникло сомнений в необходимости полноценного просмотра.

В главных ролях тут также звезда кей-попа Дженни из Blackpink, Хэнк Азария, Элай Рот, Хари Неф, Дэн Леви, Давайн Джой Рэндольф, Дебби Райан, Трой Сивани, Джейн Адамс и Энн Хеч.

Теги
ВидеоКумир
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