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Новые сериалы недели: экранизация «Шантарама» с Чарли Ханнэмом и приквел «Сверхъестественного»

Источник: The CW

На днях состоится важная премьера для поклонников культового «Сверхъестественного». На телеканале The CW стартуют «Винчестеры» Дженсена Эклса. Тем же, кто бережёт своё время, рекомендуется обратить внимание на другие премьеры — хоррор Райана Мёрфи «Наблюдатель» от Netflix и драму «Шантарам» от Apple TV+ с Чарли Ханнэмом в главной роли.

 
Сезон2
HBO
5 авеню Avenue 5

комедия

В ролях Хью Лори, Зак Вудс, Джош Гад, Ребекка Фронт, Ленора Кричлоу, Итан Филлипс

Создатель Армандо Ианнуччи

Сюжет перенесёт зрителей на 40 лет в будущее, где космические корабли давно бороздят просторы Вселенной, а космический туризм стал обыденностью. Местом действия будет туристическое судно Avenue 5 под командованием капитана Райана Кларка.

Видео

 
Сезон5
The CW
Всеамериканский All American

драма

В ролях Карима Уэстбрук, Грета Онейогоу, Моне Мазур, Саманта Логан, Тэй Диггз, Коди Кристиан

Создатель Эйприл Блэр

Спортивная драма, основанная на реальной жизни профессионального игрока в бейсбол Спенсера Пейсингера

Вторник, 11 октября

 
Премьера+
The CW
Винчестеры The Winchesters

фантастика, мистика, приключенческий, драма

В ролях Мэг Доннели, Дрейк Роджер, Бьянка Кайлич, Деметрия Маккинни, Джоджо Флейтес, Нида Куршид

Сериал посвящён молодости родителей Сэма и Дина — главных героев «Сверхъестественного». Вернувшийся с войны Джон Винчестер повстречал охотницу на нечисть Мэри Кэмпбелл, и влюблённые всё поставили на кон, чтобы спасти свою любовь и весь мир.

На экраны выходит приквел «Сверхъестественного» — идея, взращённая и спродюсированная исполнителем одной из главных ролей в оригинальном сериале Дженсеном Эклсом.

Видео

Четверг, 13 октября

 
Премьера+
Netflix
Наблюдатель The Watcher

драма, триллер

В ролях Наоми Уоттс, Бобби Каннавале, Дженнифер Кулидж, Мия Фарроу, Нома Думезвени, Джо Мантелло

Создатель Райан Мёрфи, Иэн Бреннан

В центре сюжета — семейная пара с двумя детьми, недавно переехавшая в дом своей мечты в небольшом уютном городке в Нью-Джерси. Но очень скоро жизнь главных героев превращается в кошмар — некто, называющий себя Наблюдателем, принялся терроризировать семью анонимными письмами и угрозами.

Хоррор-триллер по реальным событиям, многое в которых по сей день остаётся загадкой. Отлично ориентирующийся в жанре Райан Мёрфи предлагает взглянуть на эти события сквозь призму художественного восприятия.

Видео

 
Конец сезона1
AMC
Пантеон Pantheon

мультфильм, семейный, драма

В ролях Пол Дано, Лара Пулвер, Мод Апатоу, Уильям Хёрт, Тейлор Шиллинг, Скут Макнэри

Создатель Крэйг Сильверштейн

Первый сезон анимационного фантастического экшена завершится восьмым эпизодом. Мультсериал задумывался двухсезонным, поэтому обязательно вернётся со свежими эпизодами в обозримом будущем.

Видео

 
Конец сезона1
Disney+
Женщина-Халк: Адвокат She-Hulk: Attorney At Law

комедия

В ролях Татьяна Маслани, Марк Руффало, Тим Рот, Джамила Джамил, Джинджер Гонзага, Джош Сегарра

Первый сезон так называемой юридической комедии завершится девятым эпизодом. О продлении сериала на второй сезон пока не заговаривали.

Видео

Пятница, 14 октября

 
Премьера+
Apple TV+
Шантарам Shantaram

драма

В ролях Чарли Ханнэм, Шубам Сараф, Люк Паскуалино, Электра Килби, Александр Сиддиг, Дэвид Филд

Создатель Стивен Лайтфут, Эрик Уоррен Сингер

События разворачиваются в Индии 80-х годов. Бывший вор и наркоман Лин сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей и там, оторванный от семьи и друзей, начинает главное путешествие всей своей жизни, ведущее к осознанию главных истин: любви, прощения, мужества и искупления прошлых грехов.

Многосерийная экранизация духоподъёмного частично биографического бестселлера Грегори Дэвида Робертса — автора, прошедшего суровую школу жизни.

Видео, Сайт

 
Конец сезона3
Apple TV+
Видеть See

фантастика, драма

В ролях Джейсон Момоа, Элфри Вудард, Ядира Гевара-Прип, Неста Купер, Сильвия Хукс, Арчи Мадекве

Создатель Стивен Найт, Дэвид Рэй

Восьмой эпизод станет заключительным для третьего сезона и сериала. Стриминговый сервис Apple TV+ давным-давно объявил, что третий сезон станет для «зелёной» постапокалиптики последним.

Видео, Сайт

 
Конец сезона1
Amazon
Властелин колец. Кольца власти The Lord of the Rings: The Rings of Power

фэнтези

В ролях Морфидд Кларк, Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Исмаэль Крус Кордова, Назанин Бониади

Создатель Джон Д. Пэйн, Патрик Маккей

Восьмым эпизодом завершится первый сезон фэнтези-эпика, обернувшегося пшиком. Но это не помешало видеосервису Amazon продлить «самый дорогой сериал в истории» на второй сезон. к съёмкам которого уже приступили.

Видео

Воскресенье, 16 октября

 
Сезон2
Alibi
Мисс Скарлет и Герцог Miss Scarlet and the Duke

детектив, драма, приключенческий

В ролях Кейт Филлипс, Стюарт Мартин, Эндрю Гауэр, Ансу Кабиа, Дэнни Мидуинтер, Кэти Белтон

Создатель Рэйчел Нью

Когда отец Элизы Скарлет умирает, она остаётся без средств к существованию. В такой ситуации единственный выход для женщины — выгодный брак. Но у Элизы есть секретное оружие — детективное агентство её отца. И чтобы преуспеть в мире, которым правят мужчины, ей нужен деловой партнёр. Им становится инспектор из Скотленд-Ярда Уильям «Герцог» Веллингтон.

Видео

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