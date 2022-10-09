Новые сериалы недели: экранизация «Шантарама» с Чарли Ханнэмом и приквел «Сверхъестественного»

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The CW

Сериал посвящён молодости родителей Сэма и Дина — главных героев «Сверхъестественного». Вернувшийся с войны Джон Винчестер повстречал охотницу на нечисть Мэри Кэмпбелл, и влюблённые всё поставили на кон, чтобы спасти свою любовь и весь мир.

На экраны выходит приквел «Сверхъестественного» — идея, взращённая и спродюсированная исполнителем одной из главных ролей в оригинальном сериале Дженсеном Эклсом.