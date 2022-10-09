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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Дженсен Эклс рассказал о потенциальных камео в приквеле «Сверхъестественного»

Источник: The CW

Видимо, промо-материалы приквела «Сверхъестественного» так всем понравились, а харизма главных актёров «Винчестеров» настолько мощно затмила всё, включая канон оригинального проекта, что продюсер сериала о своих телеродителях Дженсен Эклс уже обещает ввести парочку камео.

Если у нас появится такая возможность, мы обязательно кого-нибудь позовём. Будем держать в курсе. У нас уже есть парочка идей, и мы размышляем, как лучше сделать так, чтобы появление персонажа было обоснованным.

Думаю, фанаты будут в восторге, если мы введём известного персонажа из оригинального сериала, чтобы он смог показать себя с новой стороны. После восьмого сезона у нас были десятки приглашённых звёзд, в Ванкувере (там снималось «Сверхъестественное») так много талантливых людей. Думаю, если мы позовём полюбившихся фанатам актёров, которые сыграли их любимых персонажей, все будут только в выигрыше.

 
Дженсен Эклс

Премьеры «Винчестеров» ждать осталось недолго, релиз проекта запланирован на 11 октября.

Теги
Винчестеры
Комментарии (1)

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