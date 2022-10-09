Жестокость на новом уровне в свежем трейлере второго сезона «Игры на выживание»

В четверг потоковом сервисе Premier стартовал для многих долгожданный второй сезон «Игры на выживание». Экшен-триллер показал первые два эпизода продолжения, которое для создания нужной атмосферы снимали в безлюдных и отдалённых от городов местах Узбекистана. Главные роли во втором сезоне достались Игорю Вернику, Линде Лапиньш и Владимиру Верёвочкину.

Заодно для удобства зрителей выкатили график выхода остальных эпизодов:

3 серия — 13 октября;

4 серия — 20 октября;

5 серия — 27 октября;

6 серия — 3 ноября;

7 серия — 10 ноября;

8 серия — 17 ноября.