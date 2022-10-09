Хлоя Грейс Морец в матрице — вышел трейлер «Периферийных устройств» от авторов «Мира Дикого Запада»

Симуляция Лондона будущего выглядит не очень-то гостеприимно. Потоковый сервис Amazon опубликовал трейлер технотриллера «Периферийные устройства» с Хлоей Грейс Морец в главной роли. Адаптацией одноимённого научно-фантастического романа Уильяма Гибсона занимались создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой. Премьера сериала состоится 21 октября.

Недалёкое будущее. Флинн Фишер (Морец) живёт в страдающем от безработицы американском захолустье. Её брат Бёртон (Джек Рейнор) — бывший морпех — подрабатывает бета-тестером новой компьютерной игры и однажды просит сестру подменить его на сеансе. Так Флинн попадает в новую реальность и знакомится с технологией, неуловимо меняющей человеческое общество.

Сценарий написал шоураннер проекта Скотт Б. Смит, а за режиссуру отвечает Винченцо Натали («Куб»). Оба составили компанию Нолану и Джой в качестве исполнительных продюсеров. Производством заведуют Amazon Studios, Kilter Films и Warner Bros. TV.