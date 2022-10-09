 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ана де Армас знает, что вы будете пересматривать секс-сцены «Блондинки», и её от этого тошнит Дженнифер Лоуренс нашла начинающего актёра для своей пошлой комедии Девушки из (G)I-DLE обнажились для промо нового альбома Bibi устроила кровавую баню в духе «Убить Билла» в клипе на песню Animal Farm YG Entertainment прокомментировало ситуацию со сливом фотографий Дженни из Blackpink
2
СЕРИАЛЫ
364
 
Прямая ссылка на новость:

Хлоя Грейс Морец в матрице — вышел трейлер «Периферийных устройств» от авторов «Мира Дикого Запада»

Симуляция Лондона будущего выглядит не очень-то гостеприимно. Потоковый сервис Amazon опубликовал трейлер технотриллера «Периферийные устройства» с Хлоей Грейс Морец в главной роли. Адаптацией одноимённого научно-фантастического романа Уильяма Гибсона занимались создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой. Премьера сериала состоится 21 октября.

Недалёкое будущее. Флинн Фишер (Морец) живёт в страдающем от безработицы американском захолустье. Её брат Бёртон (Джек Рейнор) — бывший морпех — подрабатывает бета-тестером новой компьютерной игры и однажды просит сестру подменить его на сеансе. Так Флинн попадает в новую реальность и знакомится с технологией, неуловимо меняющей человеческое общество.

Сценарий написал шоураннер проекта Скотт Б. Смит, а за режиссуру отвечает Винченцо Натали («Куб»). Оба составили компанию Нолану и Джой в качестве исполнительных продюсеров. Производством заведуют Amazon Studios, Kilter Films и Warner Bros. TV.

Теги
ВидеоПериферийные устройства
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

25Авторы «Мира Дикого Запада» представляют: трейлер «Периферийные устройства» с Хлоей Грейс Морец 7Хлоя Грейс Морец сыграет главную роль в технотриллере от создателей «Мира Дикого Запада» 5Технотриллер «Периферийные устройства» от создателей «Мира Дикого Запада» запущен в производство

Тоже интересно

0Трек Fearless группы Le Sserafim набрал больше 100 миллионов прослушиваний на Spotify 1B.I объявляет о возвращении с первым тизером Love Or Loved Part.1 2Главная парочка охотников на свежем постере «Винчестеров» 6Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel 23Герои стоят перед выбором в финальном трейлере антиутопии «Мы» по роману Евгения Замятина

Далее на КГ

1
Пэтти Дженкинс намекнула, что нас ждёт «Чудо-женщина 4»
 2
За Супермена скалой! Дуэйн Джонсон добился возвращения Генри Кавилла в DC
 0
Джейми соблазняет мужчин в ночном клубе
 6
Как Тони Старк, только гениальнее — юная Рири Уильямс собирает суперкостюм в промо-ролике «Чёрной Пантеры 2»
 2
Тоска зелёная: Кристиан Бэйл поделился впечатлениями от съёмок в «Торе: Любви и громн»
 2
Последняя битва Джоди Уиттакер — трейлер спецэпизода «Доктора Кто» напоминает о регенерации
 5
«Флэш» отправляется на пересъёмки вместе с Эзрой Миллером
 14
Розамунд Пайк и компания готовятся к худшему в тизере второго сезона «Колеса времени»
 0
«История о том, как ангел, живущий по соседству, превратила меня в бесполезного человека» — трейлер и дата выхода романтического аниме с классическим сюжетом
 5
Ноль кадров в секунду. Выпуск 442: Волк и одна штанина
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Ноль кадров в секунду – 442: Волк и одна штанина
 
3ЕВА – 497: Юная гандамщица Утена
 
 
0Телеовощи – 464: Пережившие школу
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 535: «Быстрее пули», «Легенды Мортал Комбат: Снежная слепота»
 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
 
4ЕВА – 496: У вас сюжетка
 
3Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 534: «Сознавайтесь, Флетч», «Удача», анонс «Константина 2»
 
3Ноль кадров в секунду – 440: Эпическая кража автоугонщика
 
4ЕВА – 495: Классика начинается с Хеллсинга
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru