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Авторы «Мира Дикого Запада» представляют: трейлер «Периферийные устройства» с Хлоей Грейс Морец

Ты думаешь, это игра, но это реальность. Стриминговый сервис Amazon выкатил тизер-трейлер технотриллера «Периферийные устройства» с Хлоей Грейс Морец в главной роли. Свежий проект создателей «Мира Дикого Запада» Джонатана Нолана и Лизы Джой по одноимённому научно-фантастическому роману Уильяма Гибсона выходит на цифровой платформе Amazon 21 октября.

Недалёкое будущее. Флинн Фишер (Морец) живёт в страдающем от безработицы американском захолустье. Её брат Бёртон (Джек Рейнор) — бывший морпех — получает пенсию по инвалидности и подрабатывает бета-тестером новой компьютерной игры. Однажды он просит сестру подменить его на сеансе. Так Флинн попадает в новую реальность и знакомится с технологией, неуловимо меняющей человеческое общество.

Сценаристом и шоураннером выступает Скотт Б. Смит, режиссёром — Винченцо Натали («Куб»). Оба выступают исполнительными продюсерами сериала наряду с Ноланом и Джой. З производство отвечают Amazon Studios, Kilter Films и Warner Bros. TV.

И пара постеров с главной героиней:

Постеры сериала «Периферийные устройства» Постеры сериала «Периферийные устройства»
Теги
ВидеоПериферийные устройства
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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