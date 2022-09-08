Эрин Мориарти эмоционально ответила на женоненавистнический троллинг Старлайт из «Пацанов»

В то время как одни герои «Пацанов», вроде Бутчера и Хоумлендера, являются несомненными зрительскими любимчиками, другим достаётся от фанатов чуть больше, чем стандартная порция обожания. Так, Старлайт в исполнении Эрин Мориарти вызывает у многих противоречивые чувства. Иные и вовсе не стесняются в выражениях, и актриса больше на намерена терпеть этот мизогинический акт агрессии.

Я действительно чувствую, что мне закрывали рот. Чувствую себя обесчеловеченной, парализованной. Я вложила кровь, пот и слёзы в эту роль. Я выросла в шкуре этого персонажа. Это разбивает мне сердце. Я вскрыла вены для этой роли, и женоненавистнический троллинг – это именно то, против чего выступала Энни.

Каждый проходит через свою собственную битву, давайте не будем ничего добавлять к этому. Я никогда не делала этого намеренно и публично. Всё это лишь усилило мою способность к эмпатии: я вижу вас, я не испытываю ненависти к вам, я жалею вас и прощаю.