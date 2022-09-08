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«Пенниуорт: Происхождение дворецкого Бэтмена» возвращается в октябре (трейлер)

Ретро-экшен по вселенной DC «Пенниуорт» наконец-то получил точную дату появления на стриминговом сервисе HBO Max — третий сезон переименованного «Пенниуорта» стартует на цифровой платформе 6 октября. И в честь этого важного анонсы выпустил полноценный трейлер продолжения.

Свежий сезон с Джеком Бэнноном (Альфред Пенниуорт) и Беном Элдриджем (Томас Уэйн) в главных ролях совершит скачок на пять лет вперёд. Гражданская война завершилась, культурная революция навсегда изменила мир, который вступил в новую эру супергероев и суперзлодеев.

И «ядовитый» постер в придачу:

Постеры сериала «Пенниуорт: Происхождение дворецкого Бэтмена»
Теги
ВидеоПенниуорт: Происхождение дворецкого Бэтмена
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