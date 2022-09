Рейтинги третьей серии «Дома Дракона» ниже показателей первых серий

Аналитическая контора Nielsen сигнализирует, что ударно стартовавший приквел «Игры престолов» пережил своё первое падение рейтинговых показателей — третий эпизод фэнтези-эпика «Дом Дракона» в премьерный день собрал меньше просмотров, чем его предшественники.

Серию под названием Second of His Name с жестокой битвой на Ступенях при участии афроваллирийцев Велларионов за первые сутки посмотрело 2,5 млн зрителей канала HBO, а это на 1 млн меньше, чем у второго эпизода сериала (3,5 млн). Первый эпизод, по информации Nielsen, привлёк к просмотру 3,2 млн человек.

К сожалению, подсчитать просмотры на цифровой платформе HBO Max, также транслирующей сериал, сторонние аналитики не могут, потому что стриминговые сервисы по-прежнему все как один отказываются предоставлять информацию о просмотрах. Но по сети гуляет информация, что на стриминге у «Дома Дракона» всё в порядке — третья серия уже собрала 16 млн просмотров, что на 27% выше результата второго эпизода.