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Деймон строит козни в тизере четвёртого эпизода «Дома Дракона»

А в Вестеросе всё по-старому — интриги, козни и смертельная опасность, грозящая всем вовлечённым в непрекращающуюся игру престолов. Кабельный канал HBO опубликовал тизер четвёртого эпизода «Дома Дракона», который выйдет на экраны в воскресенье.

Серия получила название «Король Узкого моря» (King of the Narrow Sea). Этого титула удостоился Деймон Таргариен (Мэтт Смит) за свои боевые заслуги на Ступенях. Король Визерис (Пэдди Консидайн) по-прежнему стоит перед тяжёлым выбором, кому же всё-таки передать Железный трон: дочери Рейнире (Милли Олкок), брату-триумфатору или своему трёхлетнему сыну Эйгону II.

Четвёртый эпизод эпического фэнтези по знаменитой вселенной Джорджа Мартина срежиссировала Клэр Килнер («Алиенист», «Сквозь снег»).

Теги
ВидеоДом Дракона
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