«Андор» нашёл своё место во вселенной «Звёздных войн»

Чтобы зрители не потерялись в пространстве и времени, официальный YouTube-канал «Звёздных войн» расщедрился на новый трейлер «Андора», который окончательно проясняет его место в масштабной киновселенной.

Исполнитель главной роли Диего Луна рассказывает, что сюжет сериала разворачивается до «Новой надежды», создания Звезды смерти и формирования отряда повстанцев «Изгой-один». Потом Луна озвучивает небольшой синопсис: вор по имени Кассиан Андор окажется вовлечённым в приключение, которое зажжёт искру восстания и положит начало дальнейшим известным событиям.

В «Андоре» будет два сезона, в первый из них войдут 12 эпизодов. Помимо Диего Луны, в сериале снялись Стеллан Скарсгард, Женевьев О’Рейли, Алекс Фернс, Уилф Сколдинг, Нуф Макьюэн, Адриа Архона, Клеменс Шик, Энтон Саундерс и Дениз Гоф.

Премьера первых трёх серий «Андора» состоится 21 сентября на Disney+.