Звезда «Властелина колец. Колец власти» ответила на обвинения в мискасте

Ещё со времён первых промо-кадров «Властелину колец. Кольцам власти» доставалось за мискаст. Отбиваться от нападок получается, в основном, за счёт обвинений зрителей в расизме, но для разнообразия исполнительница ПТСР-версии Галадриэль Морфидд Кларк пошла ещё дальше, ясно продемонстрировав своё отношение к аудитории.

Толкин был сложным человеком, создавшим сложный мир, и мысль о том, что любой в точности может знать, что имел в виду автор или что ему понравилось бы, кажется мне бредом. Морфидд Кларк

Ну а что? Лучшая защита — это нападение.

С более мягкой позиции переубедить радикально настроенных поклонников пытался композитор сериала, но то, как Amazon заморозил рейтинги или стёр негативные отзывы, говорит само за себя.