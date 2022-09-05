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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Властелина колец. Колец власти» ответила на обвинения в мискасте

Источник: Amazon

Ещё со времён первых промо-кадров «Властелину колец. Кольцам власти» доставалось за мискаст. Отбиваться от нападок получается, в основном, за счёт обвинений зрителей в расизме, но для разнообразия исполнительница ПТСР-версии Галадриэль Морфидд Кларк пошла ещё дальше, ясно продемонстрировав своё отношение к аудитории.

Толкин был сложным человеком, создавшим сложный мир, и мысль о том, что любой в точности может знать, что имел в виду автор или что ему понравилось бы, кажется мне бредом.

 
Морфидд Кларк

Ну а что? Лучшая защита — это нападение.

С более мягкой позиции переубедить радикально настроенных поклонников пытался композитор сериала, но то, как Amazon заморозил рейтинги или стёр негативные отзывы, говорит само за себя.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии (15)

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