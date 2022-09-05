Чёрный эльф Исмаэль Крус Кордова ответил расистам на критику «Властелина колец. Колец власти»

Эпическое фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» продолжает героически сражаться с хейтерами, обесценивателями, расистами, сексистами и прочими подвидами ненавистников, которых хлебом не корми дай покритиковать проект, в который вложено столько труда и, главное, денег.

В первых рядах с недругами сражается отважный лесной эльф Исмаэль Крус Кордова, который в беседе с изданием Esquire рассказал, что противостоял накапливавшейся в недрах фандома ненависти в течение двух лет перед премьерой.

Я с таким трудом добивался этой роли именно для того, чтобы усилить инклюзивность и расширить присутствие цветных людей на экране. Я чувствовал, что способен справиться с этой задачей. Я сделал всё для того, чтобы мой эльф был максимально эльфийским, максимально потрясающим, поскольку знал, что без расистских выпадов не обойдётся. У них никогда не получится использовать в виде предлога фразу: «Но эльфы так не выглядели». Да, они так не выглядели, а теперь выглядят.

Шах и мат, расисты-ненавистники, не сумевшие за два часа экранного времени разглядеть всего великолепия лесного эльфа Арондира.