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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Чёрный эльф Исмаэль Крус Кордова ответил расистам на критику «Властелина колец. Колец власти»

Источник: Amazon

Эпическое фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» продолжает героически сражаться с хейтерами, обесценивателями, расистами, сексистами и прочими подвидами ненавистников, которых хлебом не корми дай покритиковать проект, в который вложено столько труда и, главное, денег.

В первых рядах с недругами сражается отважный лесной эльф Исмаэль Крус Кордова, который в беседе с изданием Esquire рассказал, что противостоял накапливавшейся в недрах фандома ненависти в течение двух лет перед премьерой.

Я с таким трудом добивался этой роли именно для того, чтобы усилить инклюзивность и расширить присутствие цветных людей на экране. Я чувствовал, что способен справиться с этой задачей. Я сделал всё для того, чтобы мой эльф был максимально эльфийским, максимально потрясающим, поскольку знал, что без расистских выпадов не обойдётся. У них никогда не получится использовать в виде предлога фразу: «Но эльфы так не выглядели». Да, они так не выглядели, а теперь выглядят.

Шах и мат, расисты-ненавистники, не сумевшие за два часа экранного времени разглядеть всего великолепия лесного эльфа Арондира.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
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