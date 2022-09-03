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Зрители выставили свои оценки «Властелину колец. Кольцам власти»

Источник: Amazon

После вала сверхположительных первых отзывов прессы и уже куда более уравновешенных полноценных рецензий свою возможность высказать мнение о первых эпизодах «Властелина колец. Колец власти» получили наконец и зрители. На стриминговом сервисе Amazon состоялась двухсерийная премьера эпического фэнтези — предыстории «Властелина колец» и по совместительству самого дорогого сериала в истории.

И отсмотревшие двухсерийный пролог зрители отправились в сеть выставить свои оценки увиденному. Если судить по активному голосованию на двух наиболее популярных онлайн-агрегаторах рецензий, аудитория восторгов профессиональных рецензентов не разделила.

Rotten Tomatoes:

Metacritic:

У пользователей накопился к сериалу целый список претензий, но чаще всего недобрым словом поминают пресловутое расовое разнообразие, идущее вразрез с каноном, плоские, невыразительные диалоги, визуальную дешевизну некоторых моментов и называют повествование откровенно скучным.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
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