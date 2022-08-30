«Сильмариллион» недостаточно хорош для Нила Геймана. Другое дело — «Кольца власти»

Автор сериала «Благие знамения», второй сезон которого готовится к выходу на стриминге Amazon Prime, Нил Гейман посмотрел несколько первых эпизодов фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» того же потокового сервиса.
Писатель побывал на предпоказах для восторженных критиков и сам преисполнился. Настолько, что назвал сериал очень верным Толкину и сравнил свой опыт от просмотра с первым прочтением толкиновского эпического приквела «Сильмариллион».
Помню, будучи школьником, купил «Сильмариллион», когда он только был опубликован. И это был совсем не тот приквел, на который я надеялся. Я будто читал Ветхий завет по мотивам тех историй, которые хотел прочитать.
Хотел бы я испытать тогда то, что испытал сейчас. С энтузиазмом посмотрю весь сериал, когда он выйдет.
Поклонники творчества Дж. Р. Р. Толкина стойко дают бой Amazon в любых попытках прорекламировать инклюзивный, разнообразный, «ничего не меняющий, но полностью интерепретирующий» первоисточник сериал.
Премьера «Колец власти» назначена на годовщину смерти Профессора, 2 сентября.
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