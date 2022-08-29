Злой русский Тим Рот в образе Эмиля Блонски на новом постере «Женщины-Халка»

Marvel представила новый постер «Женщины-Халка» с Эмилем Блонски в исполнении Тима Рота. Актёр появился в киновселенной раньше Марка Руффало, когда Халка играл Эдвард Нортон. По этому поводу во втором эпизоде есть забавный момент — в разговоре с героиней Татьяны Маслани Халк говорит, что стал другим человеком.

У Дженнифер Уолтерс конфликт интересов: ей предложили заняться делом об освобождении Эмиля Блонски несмотря на то, что в прошлом он хотел убить Халка. На героиню давит начальник, заставляя взяться за дело, она приходит в тюрьму, и Блонски удаётся убедить Уолтерс, что он больше не злодей и раскаивается. Чертовски убедительно, надо сказать — Тим Рот появляется на минуту и переигрывает всё, что было в сериале до этого, а возможно, и всё, что будет после.

В комиксах Эмиль Блонски был агентом КГБ, но ещё во время работы над фильмом о Халке Тим Рот предложил сделать этого персонажа простым солдатом. Эдвард Нортон и Marvel Studios, кстати, сначала были против кандидатуры Рота, но режиссёр Луи Летерье был поклонником творчества актёра и верил в него.

Возвращаться после стольких лет было для Тима Рота неожиданно трудно. На партию злодея актёр согласился, чтобы порадовать своих детей ролью необычного персонажа из комиксов, а теперь не совсем понимал, что с ним делать. Но стало легче, когда увидел на съёмочной площадке работу Марка Руффало, который подходит к делу с юмором.