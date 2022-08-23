Герои собираются на войну со Злом в финальном трейлере «Властелина колец. Колец власти»

Выбирай не страшиться, а верить. Стриминговый сервис Amazon опубликовал финальный трейлер эпика «Властелин колец. Кольца власти» Своеобразный ответ «Дому Дракона», с которым сериал будет (или нет) толкаться нише эпического фэнтези, со всевозможной помпой выходит на цифровой платформе 2 сентября, а перед этим успеет заглянуть в избранные кинотеатры США и Европы, чтобы уговорить подписаться на Amazon максимально широкую аудиторию.

Приквел «Властелина колец» о судьбоносных событиях Второй эпохи Средиземья добрался до экранов благодаря стараниям шоураннеров Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей. Основные роли в первом сезоне играют Морфидд Кларк, София Номвете, Исмаэль Крус Кордова, Роберт Арамайо, Назанин Бониади, Оуайн Артур, Ленни Генри, Синтия Аддай-Робинсон и Макс Болдри.

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