 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ужастик со звездой «Форсажа» возглавил американский прокат Дом Дракона - реакция на 1 серию Жаркие кадры из сериала «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна Александра Даддарио на первых кадрах из «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс Задонатили! Китайская NetEase купила Quantic Dream
СЕРИАЛЫ
155
 
Прямая ссылка на новость:

Эмили Блант мстит убийцам в трейлере вестерна «Англичанка»

Желаете повеселиться? Она устроит вам весёлую жизнь. В сети появился трейлер вестерна «Англичанка» — совместного шестисерийного проекта видеосервиса Amazon и телеканала BBC. Главных героев истории играют Эмили Блант и Чэск Спенсер. Премьера мини-сериала состоится 11 ноября.

В касте также значатся Рэйф Сполл, Стивен Ри, Валери Пахнер, Том Хьюз, Тоби Джонс и Киаран Хайндс. Сценаристом и режиссёром мини-сериала выступает Хьюго Блик («Благородная женщина»).

Историческая драма разворачивается в Америке 1890-х годов. Одержимая местью английская аристократка леди Корнелия Лок (Блант) и бывший разведчик кавалерии из племени пауни Эли Уипп (Спенсер) направляются в Вайоминг, но путь их будет полон смертельно опасных препятствий и тяжелейших испытаний. А будущее обоих героев зависит от неожиданного открытия — оказывается, из судьбы связаны некими событиями из прошлого.

Теги
ВидеоАнгличанка
Комментарии

Ещё на эту тему

38Полный восторг! Первые отзывы на сериал «Властелин колец. Кольца власти» 4Эмили Блант на Диком Западе — первые кадры вестерна «Англичанка» 4Сильвестр Сталлоне раскрывает свою супергеройскую силу в отрывке боевика «Самаритянин»

Тоже интересно

3Джокер и остальная братия буйствуют в трейлере третьего сезона «Харли Квинн» 2Анонс психологическего хоррора Slay the Princess просит вас убить принцессу 5Александра Даддарио на первых кадрах из «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс 9Мэтт Смит в доспехах и на Железном троне — свежие кадры из «Дома Дракона» 19«Мы создали сериал, который я хотел бы увидеть» — композитор «Властелина колец. Колец власти» пытается развеять сомнения поклонников

Далее на КГ

0
«Я подобрал девушку, помолвка которой была расторгнута, и теперь обучаю её разным быть капризной» — анонс неисекая, названию которого позавидует любой исекай
 6
Брендан Глисон попал в психушку к Хоакину Фениксу в «Джокере 2»
 6
Съёмки «Непослушника 2» завершились (фото)
 6
Новый сезон «Футурамы» засветил названия своих эпизодов
 4
Бен Кингсли вернётся к роли Тревора Слэттери в сериале Marvel «Чудо-человек»
 2
Мигель Сапочник — на выход! Шоураннер «Дома дракона» покинул сериал, несмотря на рекордные рейтинги
 0
«Асура Кенгана 3» не выйдет в этом году
 9
Анонсирован анонс Assassin's Creed: Mirage, следующей игры серии
 9
Первый взгляд на Эзру Миллера в роли Сальвадора Дали в фильме, из которого его точно не вырежут
 33
Остренько! Феминистический Пинхед на первом кадре из ужастика «Восставший из ада»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 437: Итоги Gamescom 2022
 
 
2ЕВА
 
 
7Телеовощи – 459: Жизнь как «Трансформеры 2»
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 530: «Топ Ган: Мэверик», «Одна» и экранизации видеоигр
 
5Ноль кадров в секунду – 436: Comix Gay Zone
 
 
4ЕВА – 491: Терпила с дьяволом внутри
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Телеовощи – 458: Непризнанные гении
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 529: «Дневная смена», «Элвис», небинарное правосудие
 
5Ноль кадров в секунду – 435: Бездатые игры
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru