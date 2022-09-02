Эмили Блант мстит убийцам в трейлере вестерна «Англичанка»

Желаете повеселиться? Она устроит вам весёлую жизнь. В сети появился трейлер вестерна «Англичанка» — совместного шестисерийного проекта видеосервиса Amazon и телеканала BBC. Главных героев истории играют Эмили Блант и Чэск Спенсер. Премьера мини-сериала состоится 11 ноября.

В касте также значатся Рэйф Сполл, Стивен Ри, Валери Пахнер, Том Хьюз, Тоби Джонс и Киаран Хайндс. Сценаристом и режиссёром мини-сериала выступает Хьюго Блик («Благородная женщина»).

Историческая драма разворачивается в Америке 1890-х годов. Одержимая местью английская аристократка леди Корнелия Лок (Блант) и бывший разведчик кавалерии из племени пауни Эли Уипп (Спенсер) направляются в Вайоминг, но путь их будет полон смертельно опасных препятствий и тяжелейших испытаний. А будущее обоих героев зависит от неожиданного открытия — оказывается, из судьбы связаны некими событиями из прошлого.