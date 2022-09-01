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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Бен Кингсли вернётся к роли Тревора Слэттери в сериале Marvel «Чудо-человек»

Источник: Marvel

Бен Кингсли, путь которого в MCU после «Железного человека 3» внезапно продолжился в фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец», появится в другом проекте студии — сериале «Чудо-человек» (Wonder Man).

В проекте Кингли вернётся к роли актёра-неудачника (хотя тут как посмотреть) Тревора Слэттери, став, если верить источникам, важной частью истории. По одному из предположений, события сериала будут происходить в Голливуде, что объяснило бы, почему в сюжет вписан разоблачённый псевдо-Мандарин. С другой стороны, в альтернативном будущем Чудо-человек называл себя Голливудом и неохотно помогал Стражам галактики, а во вселенной House of M он был известным актёром (и крутил роман с Кэрол Денверс — по слухам, конечно).

В комиксах Чудо-человек — один из Мстителей по имени Саймон Уильямс. Студии пришлось повоевать с DC, чтобы отстоять право на существование этого персонажа, ведь Wonder Man ассоциируется с Wonder Woman — Чудо-женщиной. Стэн Ли считал это несправедливостью, ведь позже DC создали Пауэр Гёрл (Power Girl), хотя у Marvel уже был герой Силач (Power Man).

Съёмки «Чудо-человека» стартуют, скорее всего, в следующем году.

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Чудо-человек
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