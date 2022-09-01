Мигель Сапочник — на выход! Шоураннер «Дома дракона» покинул сериал, несмотря на рекордные рейтинги

В то время как западные СМИ без устали рапортуют о рекордных рейтингах первых двух эпизодов «Дома дракона», шоураннер сериала Мигель Сапочник прощается со своим постом. Его место займёт продюсировавший первый сезон Райан Кондал («Колония»).

Официальные причины такого решения не сообщаются, однако осведомлённые источники говорят, что съёмки спин-оффа «Игры престолов» оказались для Сапочника слишком выматывающими. Он останется исполнительным продюсером сериала и займётся другими проектами HBO.

Ко второму сезону «Дома дракона» также присоединился опытный игрок Алан Тейлор, который срежиссирует сразу несколько эпизодов.

По официальным данным Warner Bros. Discovery первый эпизод посмотрели 10 млн человек, что является лучшим стартом за всю историю HBO.