Сцена родов в первой серии «Дома Дракона» показалась зрительницам недостаточно кровавой

Соавтор «Дома Дракона» Мигель Сапочник рассказал, что сцена родов в первой серии показалась недостаточно кровавой женской части аудитории.

Мы поставили перед собой задачу показать эту сцену как можно большему количеству женщин, спросив: «Это не чересчур жестоко для вас?» Все ответили, что нет, зачастую добавляя: «Можно было сделать и жёстче». Мигель Сапочник

Словом, прикрытие от возможных нападок за сцены чрезмерного насилия есть, ведь женщины заступились. Сапочник добавил, что главным в этом фрагменте было показать, что у героини нет выбора, рожать или нет, и что этот вопрос может быть актуален для многих девушек и в наше время.

Мы не должны закрывать на это глаза, вопрос выбора для женщин — настоящий триггер. В том эпизоде у героини нет возможности принять решение, она фактически убита собственным мужем. Во многом это отражает и текущее положение дел в мире, в котором мы живём.

Кроме того, создатели подчеркнули, что сделают «Дом Дракона» «менее эксплуататорским», чем «Игра престолов». Интересно, ведь речь идёт о приквеле, события которого разворачиваются за 200 лет до событий оригинального сериала, то есть к уровню даже той эксплуатирующей степени прогрессивности герои «Дома Дракона», по логике, даже близко не приблизятся. Но кому нужна логика, когда главное — не прикончить рейтинги, сохранив лояльность аудитории? Зрители могут не переживать, создатели заверили, мол, во что бы то ни стало продолжат натягивать современные представления на средневековое фэнтези, чтобы никто не ущемился.