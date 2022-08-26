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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Сцена родов в первой серии «Дома Дракона» показалась зрительницам недостаточно кровавой

Источник: HBO

Соавтор «Дома Дракона» Мигель Сапочник рассказал, что сцена родов в первой серии показалась недостаточно кровавой женской части аудитории.

Мы поставили перед собой задачу показать эту сцену как можно большему количеству женщин, спросив: «Это не чересчур жестоко для вас?» Все ответили, что нет, зачастую добавляя: «Можно было сделать и жёстче».

 
Мигель Сапочник

Словом, прикрытие от возможных нападок за сцены чрезмерного насилия есть, ведь женщины заступились. Сапочник добавил, что главным в этом фрагменте было показать, что у героини нет выбора, рожать или нет, и что этот вопрос может быть актуален для многих девушек и в наше время.

Мы не должны закрывать на это глаза, вопрос выбора для женщин — настоящий триггер. В том эпизоде у героини нет возможности принять решение, она фактически убита собственным мужем. Во многом это отражает и текущее положение дел в мире, в котором мы живём.

Кроме того, создатели подчеркнули, что сделают «Дом Дракона» «менее эксплуататорским», чем «Игра престолов». Интересно, ведь речь идёт о приквеле, события которого разворачиваются за 200 лет до событий оригинального сериала, то есть к уровню даже той эксплуатирующей степени прогрессивности герои «Дома Дракона», по логике, даже близко не приблизятся. Но кому нужна логика, когда главное — не прикончить рейтинги, сохранив лояльность аудитории? Зрители могут не переживать, создатели заверили, мол, во что бы то ни стало продолжат натягивать современные представления на средневековое фэнтези, чтобы никто не ущемился.

Теги
Дом Дракона
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