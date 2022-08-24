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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Не переносят чернокожих богачей — звезда «Дома Дракона» объяснил критику в свой адрес

Источник: HBO

Вышел первый эпизод фэнтези-эпика «Дом Дракона», и чернокожие представители дома Велариона выглядят в нём так же чужеродно и нелепо, как и в промо-материалах. Но только исключительно в глазах расистов-ненавистников, конечно. Все остальные, нормальные зрители, успешно выработавшие в себе душеспасительную толерантность и расовую слепоту, остались в восторге и полностью согласны с комментарием Стивена Туссэна, играющего роль патриарха дома Корлиса Велариона.

А комментарий этот чёрный Морской Змей оставил в интервью журналу Men's Health.

Видимо, людям довольно сложно с этим смирится. Значит, летающие драконы их устраивают. Их устраивают белые волосы и фиалковые глаза. Но когда речь заходит о чернокожем богаче — для них это уже за гранью.

Наверное, где-то здесь даже кроется какая-то своя, внутренняя логика. Но расистам её, конечно, не понять. Оставим их утешаться видом крылатых драконов. Туссэн же заверил, что помимо «токсичных зрителей», было очень много тех, кто всячески его поддерживал и очень радовался тому, что персонажа играет чернокожий.

К слову, для объяснения чернокастинга используется вот такая лазейка — в книгах Джорджа Мартина якобы ни разу напрямую не упоминается цвет кожи Корлиса Велариона. Мол, зрители вообразили, что персонаж белокожий, только потому что его предки валирийцы, а цветом волос он пошёл в блондинов Таргариенов. Но такие поспешные и неверные умозаключения — исключительно их, зрителей-читателей, проблемы.

Теги
Дом Дракона
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