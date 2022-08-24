Павел Прилучный торгует бабами в трейлере как бы драмы Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову»

Вера, надежда и любовь на продажу. Отечественный онлайн-кинотеатр KION выкатил трейлер многосерийной криминальной драмы «Жизнь по вызову» (бывший «Рынок шкур») с Павлом Прилучным в роли главного сутенёра. Премьера сериала Сарика Андреасяна состоится 25 августа.

Александр Шмидт (Прилучный) — хозяин элитного эскорт-агентства, но скрывает свой бизнес от родных. Бизнес Шмидта по ублажению толстосумов процветает, но сказка заканчивается, когда на главного героя объявляется охота. Под угрозой его репутация, дело, семья и даже жизнь. Шмидту предстоит вычислить врага, чтобы сыграть на опережение.