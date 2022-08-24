 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Первая серия «Женщины-Халка» раскрыла главную интригу проекта Добыча — новый Хищник в старое время. Мнение Исполнительница роли Бэтгёрл показала, чего мы лишились Александра Даддарио на первых кадрах из «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс Билл Найи пытается научиться жить за оставшиеся сутки в тизере драмы «Жить»
2
СЕРИАЛЫ
551
 
Прямая ссылка на новость:

Павел Прилучный торгует бабами в трейлере как бы драмы Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову»

Вера, надежда и любовь на продажу. Отечественный онлайн-кинотеатр KION выкатил трейлер многосерийной криминальной драмы «Жизнь по вызову» (бывший «Рынок шкур») с Павлом Прилучным в роли главного сутенёра. Премьера сериала Сарика Андреасяна состоится 25 августа.

Александр Шмидт (Прилучный) — хозяин элитного эскорт-агентства, но скрывает свой бизнес от родных. Бизнес Шмидта по ублажению толстосумов процветает, но сказка заканчивается, когда на главного героя объявляется охота. Под угрозой его репутация, дело, семья и даже жизнь. Шмидту предстоит вычислить врага, чтобы сыграть на опережение.

Теги
ВидеоЖизнь по вызову
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

34Жаркие кадры из сериала «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна

Тоже интересно

42Добыча — новый Хищник в старое время. Мнение 2Боб Оденкёрк готовится к финалу сериала «Лучше звоните Солу» (тизер) 24Супергерой Сильвестр Сталлоне на первых афишах фильма «Самаритянин» 0Дом Дракона - реакция на 1 серию 313 июля выйдет первая глава второй части манги «Человек-бензопила»

Далее на КГ

6
Встречайте Рыжую Соню. Главную роль в фэнтези-боевике получила Матильда Лутц
 10
Начинается серьёзная работа над «Бэтменом 2»: теневой сценарист первого фильма стал автором сюжета сиквела
 16
Герои собираются на войну со Злом в финальном трейлере «Властелина колец. Колец власти»
 0
Смотрим и обсуждаем: Gamescom Opening Night Live 2022
 2
Полноценный анонс Destiny 2: Lightfall — ретровейв, паркур и бровки
 1
«Дом Дракона» — обсуждаем премьеру сериала
 0
Госпожа вновь зовёт своего Тёмного Властелина! Сатирическое фэнтези Dungeons возвращается
 0
Поддай пару! Экономисты-рельсоукладчики спешат опробовать Railway Empire 2
 0
Дом Дракона - реакция на 1 серию
 16
У «Мегаполиса» Фрэнсиса Форда Копполы будет своя Плаза
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Телеовощи – 458: Непризнанные гении
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 529: «Дневная смена», «Элвис», небинарное правосудие
 
5Ноль кадров в секунду – 435: Бездатые игры
 
 
5ЕВА – 490: Ночи с киской сестры
 
2Телеовощи – 457: Секс-олимпиада
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 528: «Добыча», «Топ Ган: Мэверик», «Тор 4», новый план DC
 
1Ноль кадров в секунду – 434: Кадры против облаков
 
7ЕВА – 489: Кончающий наездник
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru