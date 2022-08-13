Жаркие кадры из сериала «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна

Ушедший в производство в прошлом году сериал Сарика Андреасяна с интригующим заголовком «Рынок шкур» сменил название, обзавёлся датой выхода и показал свои первые кадры. Теперь драма с Павлом Прилучным в главной роли называется «Жизнь по вызову», но его содержание остаётся прежним. Премьера состоится 25 августа на стриминговом сервисе KION.

В центре истории — хозяин элитного эскорт-агентства Александр Шмидт (Прилучный). Но это тайная жизнь. Официально Александр — топ-менеджер консалтинговой фирмы. Именно такая легенда существует для близких. Агентство главного героя на вершине успеха, но внезапно сказка заканчивается: на Александра и его бизнес объявлена охота. Под угрозой его репутация, бизнес, семья и даже жизнь. Протагонисту предстоит вычислить врага, чтобы нанести упреждающий удар.