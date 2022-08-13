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Жаркие кадры из сериала «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна

Ушедший в производство в прошлом году сериал Сарика Андреасяна с интригующим заголовком «Рынок шкур» сменил название, обзавёлся датой выхода и показал свои первые кадры. Теперь драма с Павлом Прилучным в главной роли называется «Жизнь по вызову», но его содержание остаётся прежним. Премьера состоится 25 августа на стриминговом сервисе KION.

Кадры из сериала «Жизнь по вызову» Кадры из сериала «Жизнь по вызову» Кадры из сериала «Жизнь по вызову» Кадры из сериала «Жизнь по вызову»

В центре истории — хозяин элитного эскорт-агентства Александр Шмидт (Прилучный). Но это тайная жизнь. Официально Александр — топ-менеджер консалтинговой фирмы. Именно такая легенда существует для близких. Агентство главного героя на вершине успеха, но внезапно сказка заканчивается: на Александра и его бизнес объявлена охота. Под угрозой его репутация, бизнес, семья и даже жизнь. Протагонисту предстоит вычислить врага, чтобы нанести упреждающий удар.

Кадры из сериала «Жизнь по вызову» Кадры из сериала «Жизнь по вызову» Кадры из сериала «Жизнь по вызову» Кадры из сериала «Жизнь по вызову» Кадры из сериала «Жизнь по вызову» Кадры из сериала «Жизнь по вызову»
Теги
ГалереяЖизнь по вызову
Комментарии (11)

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Источник фотографий: Depositphotos

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