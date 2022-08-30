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«Мы проигрываем» — вышел тизер третьей серии «Дома Дракона»

Таргариены старательно работают над приближением заката своего правления, но пока живы драконы, всем остальным в Вестеросе расслабляться не рекомендуется. Кабельный канал HBO опубликовал тизер следующего — третьего — эпизода эпического фэнтези «Дом Дракона». Видеоролик в числе прочего акцентирует внимание на конфликте внутри правящего дома.

Третья серия выходит на HBO в воскресенье 4 сентября.

Многосерийная адаптация книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь», успевшая получить продление на второй сезон и порадовавшая рейтинговыми достижениями второго эпизода (10,2 млн просмотров), создаётся силами шоураннеров Райана Кондала и Мигеля Спочника. Мартин входит в состав исполнительных продюсеров и консультирует руководителей проекта по всем сюжетным вопросам.

Теги
ВидеоДом Дракона
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Подкасты
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