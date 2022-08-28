Названы сериалы с худшими в истории концовками

Недавняя премьера «Дома Дракона» неминуемо всколыхнула в зрителях старую травму — воспоминания о концовке «Игры престолов», а компетентные ценители сериалов из Variety меж тем составили список самых провальных концовок в мире популярных многосерийных проектов. Причём, именно тех, которые успели завоевать повсеместную зрительскую любовь, а потом подвели свою аудиторию, подсунув поклонникам откровенно неудачную концовку.
Издание опубликовало материал, где перечислило те успешные сериалы, которых считают неудачниками в плане концовки не только профессиональные рецензенты, но и аудитория. К слову, мест в этом списке нет — Variety акцентирует внимание на том, что проекты перечислены в произвольном порядке. Степень провальности тут каждый определяет для себя.
Перечислим самые известные сериалы, вошедшие в ряды неудачников:
- «Клан Сопрано»
- «Игра престолов»
- «Звёздный крейсер „Галактика“»
- «Декстер»
- «Озарк»
- «Убивая Еву»
- «Остаться в живых»
- «Как я встретил вашу маму»
- «Сайнфелд»
- «Настоящая кровь»
- «Безумцы»
- «Секретные материалы»
- «Два с половиной человека»
- «Девочки»
- «Сплетница»
- «Квантовый скачок»
- «Доктор Хаус»
- «Клиника»
- «Девочки Гилмор»
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