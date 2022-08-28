Названы сериалы с худшими в истории концовками

Недавняя премьера «Дома Дракона» неминуемо всколыхнула в зрителях старую травму — воспоминания о концовке «Игры престолов», а компетентные ценители сериалов из Variety меж тем составили список самых провальных концовок в мире популярных многосерийных проектов. Причём, именно тех, которые успели завоевать повсеместную зрительскую любовь, а потом подвели свою аудиторию, подсунув поклонникам откровенно неудачную концовку.

Издание опубликовало материал, где перечислило те успешные сериалы, которых считают неудачниками в плане концовки не только профессиональные рецензенты, но и аудитория. К слову, мест в этом списке нет — Variety акцентирует внимание на том, что проекты перечислены в произвольном порядке. Степень провальности тут каждый определяет для себя.

Перечислим самые известные сериалы, вошедшие в ряды неудачников: