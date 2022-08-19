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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Шоураннер рассказала, чем Сорвиголова в «Женщине-Халке» будет отличаться от своей Netflix-версии

Источник: Netflix

Шоураннер «Женщины-Халка» Джессика Гао рассказала, что Сорвиголова в сериале будет отличаться от персонажа из сериала Netflix и вся команда проекта рада заполучить Чарли Кокса в свои ряды.

Ну, для начала, мы были в шоке, что смогли использовать этого персонажа. Когда его имя прозвучало на повестке дня, мы поверить не могли. Думали, что рано или поздно кто-нибудь скажет: «Это жестокая шутка, вы его не получите». Но Чарли такой замечательный. Готов делать что угодно, он потрясающий актёр и прекрасный человек. Привнести Сорвиголову в наш мир было забавно, люди уже видели его в более драматичном образе, несколько тяжеловатом, очень задумчивом и тёмном. Было весело получить возможность сделать с ним то, что мы проворачиваем со всеми камео персонажей MCU — выдёргиваем из привычной среды с серьёзной драмой и экшеном, перенося на нашу территорию, где игра этих героев адаптируется под тон Женщины-Халка. Они исследуют новую для себя область, проявляя свою светлую сторону.

 
Джессика Гао

Но Чарли Кокс не против.

Ранее шоураннер восхваляла химию между Татьяной Маслани и Марком Руффало, поддержала художников по спецэффектам, критиковавших Marvel Studios. А ещё шоураннер пожаловалась, что спросила у Кевина Файги, хватит ли студии бюджета на обилие сцен с Женщиной-Халком, и получив утвердительный ответ, пошла вразнос, а позже пришлось переписывать моменты, возвращая Женщину-Халка в её исходную версию, видимо, чтобы лишний раз не тратиться на графон.

Тем временем режиссёр проекта строит планы на второй сезон.

Теги
Женщина-Халк: Адвокат
Комментарии (9)

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