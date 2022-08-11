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Главные героини на постерах «Женщины-Халка: Адвоката»

До премьеры первой марвеловской юридической комедии остаётся всего неделя, и пройдёт она в изобилии разнообразных промо-материалов к сериалу. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал трио персонажных постеров, посвящённых главным героиням истории — Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани), её подруге Никки Рамос (Джинджер Гонзага) и злодейке Титания (Джамила Джамил).

Премьера многосерийного проекта состоится 18 августа.

Постеры сериала «Женщина-Халк: Адвокат» Постеры сериала «Женщина-Халк: Адвокат» Постеры сериала «Женщина-Халк: Адвокат»

Мужики — очевидно, ввиду своей незначительности — своих отдельных плакатов пока не удостоились.

Первый сезон срежиссировали Ану Валия («И просто так») и Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно»), а сценарную команду проекта возглавила Джессика Гао («Рик и Морти»).

Теги
ГалереяЖенщина-Халк: Адвокат
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Источник фотографий: Depositphotos

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