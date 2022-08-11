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Локи и его любовь на съёмках единственного сериала MCU, получившего продление

Источник: Marvel

«Локи» удалось то, чего пока не удавалось никому — выбиться из серой массы сериалов MCU и первым заслужить себе второй сезон. Все остальные, «ВандаВижн», «Сокол и Зимний солдат», «Соколиный глаз», «Лунный рыцарь» и «Мисс Марвел», не смогли обеспечить себе продолжение (пока).

На свежих фото со съёмок засветился сам Том Хиддлстон, который счастлив не меньше нашего, в компании своей лучшей версии Софии Ди Мартино.

Промо-арт сериала «Локи» Промо-арт сериала «Локи» Промо-арт сериала «Локи» Промо-арт сериала «Локи» Промо-арт сериала «Локи» Промо-арт сериала «Локи»

За второй сезон отвечают срежиссировавшие «Лунного рыцаря» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед. Помимо Хиддлстона и Ди Мартино точно вернутся Оуэн Уилсон и Гугу Эмбата-Ро.

Теги
ГалереяЛоки
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